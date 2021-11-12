30 тис. євро на культуру: Вінниця, Полтава та Рівне отримали європейський грант

Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України.

"11 листопада 2021 року в офісі Представництва ЄС в Україні офіційно оголосили українські міста-переможці попереднього етапу конкурсного відбору в рамках проєкту EU4Culture. Це Вінниця, Полтава та Рівне. Міста отримають гранти від проєкту на створення своїх стратегій розвитку культури в розмірі 30 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

EU4Culture - це європейський проєкт, який допомагає містам розробляти та реалізувати Стратегії ровитку кульутри. За основу беруть досвід європейських культурних столиць.

Участь у відборі на проєкт взяли великі нестоличні міста чи малі міста з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України.

Конкурс відбувається за такою процедурою:

25 відібраних міст (по 5 у кожній з країн) отримують попереднє фінансування - 1000 євро на планування стратегії;

у кожній країні відбирають по 3 міста з поданих та надають їм гранти у розмірі 30 тис. євро;

у фінальному етапі опиняться по 1 місту з кожної країни, яким дадуть 300 000 євро для реалізації культурної стратегії;

Проєкт триватиме до 31 грудня 2024 року.