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30 тис. євро на культуру: Вінниця, Полтава та Рівне отримали європейський грант

12 листопада, 2021 п'ятниця
18:57
Культура

Три українські міста - Вінниця, Полтава та Рівне - отримали європейський грант у розмірі 30 тис. євро на розвиток культури

Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України.

"11 листопада 2021 року в офісі Представництва ЄС в Україні офіційно оголосили українські міста-переможці попереднього етапу конкурсного відбору в рамках проєкту EU4Culture. Це Вінниця, Полтава та Рівне. Міста отримають гранти від проєкту на створення своїх стратегій розвитку культури в розмірі 30 тис. євро", - йдеться у повідомленні.

EU4Culture - це європейський проєкт, який допомагає містам розробляти та реалізувати Стратегії ровитку кульутри. За основу беруть досвід європейських культурних столиць. 

Участь у відборі на проєкт взяли великі нестоличні міста чи малі міста з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України.

Конкурс відбувається за такою процедурою:

  • 25 відібраних міст (по 5 у кожній з країн) отримують попереднє фінансування - 1000 євро на планування стратегії;
  • у кожній країні відбирають по 3 міста з поданих та надають їм гранти у розмірі 30 тис. євро;
  • у фінальному етапі опиняться по 1 місту з кожної країни, яким дадуть 300 000 євро для реалізації культурної стратегії;

Проєкт триватиме до 31 грудня 2024 року.

  • Нагадаємо, на Закарпатті, у замку Паланок, відкрили смарт-музей із оцифрованими експонатами, 3D-моделями та іграми.
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