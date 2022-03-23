300 метрів до Гааги: в Україні з'явились нові дорожні знаки для російських окупантів
В Україні з'явились спеціальні дорожні вказівні знаки, які повинні заплутати російських військових
Фото поширив Telegram-каналу Енергоатом.
На одному зі знаків були замальовані старі вказівки населених пунктів. Щоб не допомагати росіянам орієнтуватись в Україні їм вказали єдиний правильний шлях - у Гаагу.
Це не єдиний випадок, коли в Україні заклеюють, міняють і знімають дорожні знаки, щоб заплутати росіян.
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