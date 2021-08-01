31 липня на фронті: поранено українського військового
31 липня на Донбасі, внаслідок обстрілу російських окупантів, було поранено українського військового
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.
Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе