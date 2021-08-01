31 липня на фронті: поранено українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ.

Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

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