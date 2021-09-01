31 серпня в зоні ООС окупанти 8 разів порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Біля Новозванівки окупанти двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.



Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12. Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць населеного пункту із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.



Біля Мар'їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат немає.



Станом на 7 годину ранку, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb