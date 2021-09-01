31 серпня в зоні ООС окупанти 8 разів порушили режим "тиші"
31 серпня на Донбасі зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російських військ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новозванівки окупанти двічі застосовував міномети 120-го калібру, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Поблизу Нью-Йорка збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12. Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць населеного пункту із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Біля Мар'їнки противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На ворожі обстріли ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат немає.
Станом на 7 годину ранку, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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