33% українців готові чинити збройний опір у випадку нападу РФ, - опитування

Про це йдеться на сайті КМІС.



У цілому, кожен третій респондент - 33,3% - готовий чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадянського опору - 21,7%. Загалом, одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців. Серед інших опцій - виїхали б у більш безпечний регіон - 14,8%, виїхали б закордон - 9,3%, нічого б не робили - 18,6%. Ще 12,1% не визначилися із відповіддю, а 1,1% відмовилися відповісти на запитання.



У регіональному вимірі готовність чинити опір варіює від 60,5% на Заході до 37,2% на Сході. Готовність чинити збройний опір – від 39,7% на Заході до 25,6% на Сході.



При цьому чоловіки у більшій мірі готові чинити опір: серед них 68% готові чинити опір: 58% готові до збройного опору, а 17% - до участі в громадянському опорі. Серед жінок 36% готові чинити опір, з яких 13% готові збройно чинити опір, 25,5% - шляхом участі в акціях громадянського опору. За віком найбільше готові чинити опір респонденти у віці 40-59 років.



Упродовж 3-11 грудня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).



КМІС опитав 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.



Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 56% громадян підтримують прямі переговори з Росією щодо вирішення ситуації на Сході країни як безальтернативне рішення.