Про це повідомляє "Укрінформ".

Засідання було присвячене розгляду Київського безпекового договору. Очільник ОП взяв у ньому участь у режимі відеоконференції.

"Кремль хоче взяти реванш за поразки, які він поніс цього року. Він намагається здобути перемогу за будь-яку ціну, про що прямо заявив Путін. У цій ситуації очікування є помилковим. Реагування вже не є достатнім, ми маємо бути на крок попереду. Є необхідність в тому, щоб посилити санкційний тиск. 3,5% у зниженні російського ВВП є недостатнім, щоб примусити Росію зупинити війну. Ми будемо вдячні Європейському парламенту за підтримку в ухвалені десятого пакета санкцій", - сказав Єрмак.

Керівник ОП додав, що РФ готує новий наступ і розпочала чергову хвилю мобілізації, а її методи залишаються незмінними з часів Першої світової війни - закидати позиції противника гарматним м'ясом. Водночас він наголосив, що чекати на масові протести проти війни в РФ не варто.

"У Росії життя людини ніколи не цінувалося, там солдати розглядаються як витратний матеріал. Але всі мають зрозуміти - антивоєнні протести в Росії не розпочнуться. Пропаганда там все ще є потужною. Умови життя в російській провінції настільки темні, що "міністерство агресії" та "компанія Вагнера" не мають нестачі у рекрутах, попри перспективу закінчити у пластикових мішках... Саме тому санкції проти російських пропагандистів також мають бути посилені, щоб не вийшло, що телевізор знову переможе холодильник", - сказав Єрмак.

Голова ОП назвав невідкладним завданням для країн-партнерів надання Україні широкого спектра озброєння та перебудову для цього європейського оборонно-промислового комплексу, до якого можуть бути інтегровані й українські підприємства.

"Будем чіткими - час наразі не на нашому боці. Що довше триватиме війна - то більше ресурсів вона потребуватиме, то більше життів забере, то більше шкоди завдасть планеті. Саме тому ми маємо завдати рішучої поразки цьому імперському режиму. Україна має повною мірою поновити свою цілісність та суверенітет в межах міжнародно визнаних кордонів. Для нас це - передумова для справедливого миру", - сказав Єрмак.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Володимира Путіна та Олександра Лукашенка і наближених до них осіб.

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