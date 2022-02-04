4 лютого в Україні розширять "червону" зону карантину

Про це він заявив на брифінгу.



"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - розповів Ігор Кузін.



За інформацією МОЗ, найближчими до переведення до "червоної" зони карантинних обмежень є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська області.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що дев'ять областей України можуть опинитися в "червоній" зоні карантину цього тижня.

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