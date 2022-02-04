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4 лютого в Україні розширять "червону" зону карантину

4 лютого, 2022 п'ятниця
11:46
Суспільство

Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що 4 лютого до "червоної" зони карантину переведуть ще деякі регіони

Про це він заявив на брифінгу.

"Сьогодні буде проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо переведення окремих регіонів до "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - розповів Ігор Кузін.

За інформацією МОЗ, найближчими до переведення до "червоної" зони карантинних обмежень є Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська області.

  • Нагадаємо, раніше повідомляли, що дев'ять областей України можуть опинитися в "червоній" зоні карантину цього тижня.
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