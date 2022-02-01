До "червоної" зони цього тижня можуть потрапити дев'ять областей, - Київська школа економіки
Дев'ять областей України можуть опинитися у "червоній" зоні карантину цього тижня
Про це заявила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова під час брифінгу.
За її словами, в Київській школі економіки очікують "параду входження регіонів до "червоної" зони".
"Дев'ять регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківської та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - сказала Кузьмінова.
Так, серед цих регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області.
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