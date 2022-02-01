До "червоної" зони цього тижня можуть потрапити дев'ять областей, - Київська школа економіки

Про це заявила аналітикиня Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерина Кузьмінова під час брифінгу.



За її словами, в Київській школі економіки очікують "параду входження регіонів до "червоної" зони".



"Дев'ять регіонів України вже виконують ознаки "червоної" зони і можуть бути переведені до неї. Доєднатися до Івано-Франківської та Рівненської областей, які в "червоній" зоні, ці області можуть вже цього тижня", - сказала Кузьмінова.



Так, серед цих регіонів: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська та Хмельницька області.



Нагадаємо, понад 30 тис. людей в Україні захворіли на COVID-19 упродовж 31 січня, 192 людини померли.

31 січня Миколаївська область перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантинних обмежень.

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила владі Закарпаття посилити карантин через рекордні показники захворюваності на COVID-19 в регіоні.