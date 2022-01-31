Миколаївщина перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину

Про це повідомляє МОЗ.



На Миколаївщині зафіксували перевищений коефіцієнт виявлення нових заражень - 21,0% за цільового показника ≤20%/<4%.



Загальний рівень захворюваності в Україні становить 801 на 100 тис. населення за визначеного значення 75 на 100 тис. осіб.



У Києві він сягає 687 на 100 тис. населення.



Найвища захворюваність виявлена на Івано-Франківщині (2 010 на 100 тис. населення), Сумщині (1 620), Чернівеччині (1 334), Хмельниччині (1 334) та Тернопільщині (377).



Коефіцієнт виявлення нових захворювань у країні перевищений і сягає 21,5%. Також він вищий за норму в 15 регіонах України.



Рівень ушпиталень становить 53,3 за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. У Києві він дорівнює 34,3.



Рівень госпіталізацій перевищений у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.



Динаміка рівня ушпиталень вища за норму у Волинській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській і Хмельницькій областях.



Завантаженість ліжок із киснем в Україні становить 33,8% за цільового показника 65%. У Києві заповнено 19,8% ліжок. Цей показник не перевищений у жодному регіоні країни.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що шість областей України наближаються до введення "червоної" зони карантину.

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