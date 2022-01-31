Миколаївщина перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
31 січня Миколаївська область перейшла з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантинних обмежень
Про це повідомляє МОЗ.
На Миколаївщині зафіксували перевищений коефіцієнт виявлення нових заражень - 21,0% за цільового показника ≤20%/<4%.
Загальний рівень захворюваності в Україні становить 801 на 100 тис. населення за визначеного значення 75 на 100 тис. осіб.
У Києві він сягає 687 на 100 тис. населення.
Найвища захворюваність виявлена на Івано-Франківщині (2 010 на 100 тис. населення), Сумщині (1 620), Чернівеччині (1 334), Хмельниччині (1 334) та Тернопільщині (377).
Коефіцієнт виявлення нових захворювань у країні перевищений і сягає 21,5%. Також він вищий за норму в 15 регіонах України.
Рівень ушпиталень становить 53,3 за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. У Києві він дорівнює 34,3.
Рівень госпіталізацій перевищений у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Динаміка рівня ушпиталень вища за норму у Волинській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській і Хмельницькій областях.
Завантаженість ліжок із киснем в Україні становить 33,8% за цільового показника 65%. У Києві заповнено 19,8% ліжок. Цей показник не перевищений у жодному регіоні країни.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що шість областей України наближаються до введення "червоної" зони карантину.
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