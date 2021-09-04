4 вересня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
4 вересня на Донбасі український військовий отримав важке вогнепальне поранення
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку доби, 4 вересня, зафіксовано 1 обстріл позицій Об’єднаних сил.
У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий.
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