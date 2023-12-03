40 кг термобаричного заряду. Що відомо про нову бойову частину "шахедів"
Росіяни стали використовувати у дронах-камікадзе типу "шахед" потужнішу бойову частину
Про це 3 грудня 2023 року розповів військовослужбовець ЗСУ, експерт з бойової радіоелектроніки Сергій Флеш.
"Звичайно, ми досліджуємо всі падаючі та збиті шахеди. І те, що іноді знаходимо, нас не дуже тішить. То нова система навігації, то модем GSM. Цього разу, схоже, новий вид БК. Майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками", - зазначається у повідомленні.
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За його словами, цей заряд може "вразити велику територію підстанції чи складів".
"Це, можна сказати, аналог заряду "Сонцепьока" та "Буратіно", - наголосив Сергій Флеш.
- Нагадаємо, фахівці Defense Express проаналізували потужності нового заводу з виробництва Shahed-136 у Росії.
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