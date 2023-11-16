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У Defense Express проаналізували потужності нового заводу з виробництва Shahed-136 у Росії

16 листопада, 2023 четвер
17:59
Війна з Росією Shahed-136

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що після закінчення будівництва заводу з виробництва Shahed-136 росіяни не збільшили свої потужності

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS) опублікував супутникові знімки заводу РФ з виробництва Shahed-136, проаналізувавши їх. Але є важлива деталь, ці знімки станом на вересень 2023 року. Якщо читати цю новину без контексту, то виходить, що росіяни закінчили будівництво заводу, створили окремі сегменти замкнутого виробництва і наразі можуть робити 200 дронів на місяць. Але з іншого боку, росіяни ці 200 дронів на місяць могли робити ще кілька місяців тому, і на більші потужності не вийшли", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, росіяни здатні виготовляти на місяць 200 "шахедів", а решту їм доведеться перекривати шляхом зовнішніх постачань.

"У нас були занижені очікування щодо можливостей росіян виготовляти БПЛА. Виходить так, що росіяни поки що здатні виготовляти максимум 200 безпілотників на місяць. Наступні щаблі щодо технологічної готовності мають бути розраховані за пів року", - додав Киричевський.

Що ще відомо про завод іранських дронів у РФ

У листопаді 2022-го з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ підтвердили, що Тегеран і Москва ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Іран заперечив цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

Газета Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва "шахедів" у спеціальній економічній зоні "Алабуга" до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

Reuters повідомляє, що росіяни досягли прогресу в будівництві заводу з виробництва вдосконалених іранських дронів-камікадзе в Татарстані.
















 

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