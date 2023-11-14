Росія досягла прогресу в будівництві власного заводу з виробництва "шахедів"

Про це повідомляє Reuters.

Отримані агенцією від Інституту науки та міжнародної безпеки супутникові знімки свідчать про прогрес у будівництві заводу, який масово вироблятиме безпілотники. "Попри це, США та союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній", - йдеться у звіті організації.

Також у документі зазначається, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, довело, що завод зводиться згідно з планом будівлі, який видання Washington Post отримало на початку 2023 року.

Згідно з іншими документами, будівлю використовуватимуть для масового виробництва дронів Shahed-136, а росіяни мають намір вдосконалити процеси виготовлення іранських БПЛА та розширити їхні можливості.

На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами.

"Оскільки наближається зима, можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України за допомогою Shahed-136 та створюватиме жорстокі умови життя цивільного населення. Тому ключовим простроченим кроком для Вашингтона є санкції проти "Алабуги" та пов’язаних з нею компаній", - підкреслили у звіті.

Завод розташовано за 800 км від Москви в Татарстані. ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і на 34% - республіці.

Що ще відомо про завод іранських дронів у РФ

У листопаді 2022-го з'явилось інформація, що РФ домовилася з Іраном про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ підтвердили, що Тегеран та Москва ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Іран заперечив цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

Газета Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва "шахедів" у спеціальній економічній зоні "Алабуга" до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.