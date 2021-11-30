40 млн євро для себе і 20 млн для батька: агент Холанда ошелешив "Барселону" фінансовими запитами

Про це повідомляє SER Catalunya.



За інформацією джерела, "Барселона" працює над трансфером Ерлінга Холанда, але має примарні шанси підписати норвезького футболіста. Боси клубу дійшли висновку, що не зможуть придбати 21-річного нападника.



У контракті Холанда з "Борусією" прописані відступні у розмірі 75 млн євро. Проте клуб не зможе дозволити собі 60 млн євро комісійних, які вимагає агент норвежця Міно Райола.



Райола хоче отримати 40 млн євро за свої послуги, а також 20 млн євро для батька футболіста - Альф-Інге Холанда.

У минулому сезоні 21-річний Ерлінг Холанд зіграв за "Борусію" 11 матчів, забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт з німецьким клубом розрахований до 2024 року.



Transfermarkt оцінює норвежця у 150 млн євро.

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