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41,4% українців вважають політику Угорщини щодо нацменшини на Закарпатті підготовкою до можливої окупації, - опитування

13 грудня, 2021 понедiлок
13:09
Суспільство Угорщина

41,4% українців вважають політику Угорщини щодо угорської національної меншини на Закарпатті - фінансування шкіл, вчителів, надання грантів підприємцям тощо - підготовкою до можливого приєднання цих територій до Угорщини, анексії та окупації

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з дослідженням, 19,9% респондентів вказали, що "це насправді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті", а 18,4% - що "це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду", а 20,3% опитуваних важко відповісти на запитання.

Молодші респонденти менш схильні вбачати ворожість у діях Угорщини та натомість схильні вважати їх справжньою підтримкою регіону. Ворожість у цих діях найбільше вбачають респонденти, котрі підтримують подвійне або множинне законодавство з усіма країнами, окрім Росії (47%), а також ті, хто підтримує запровадження такої процедури лише з країнами колишнього СРСР (46%). Така сама думка побутує і серед противників подвійного або множинного громадянства як такого – 48%.

Ставлення до політики Угорщини на Закарпатті відрізняється від думки самих жителів Закарпатської області. За результатами регіонального опитування, проведеного у серпні-вересні 2020 року, 31,5% опитаних мешканців Закарпаття назвали дії Угорщини дружньою допомогою угорській меншині на Закарпатті, а ще 40% - сприянням розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду. При цьому 10,6% наголосили, що це послаблює українську національну ідентичність, а 17,9% було важко з відповісти на це питання.

До того ж з вересня 2020 по вересень 2021 ставлення до угорців з боку опитаних на Закарпатті суттєво поліпшилося: якщо у 2020 році 12% опитаних хотіли б бачити угорців як членів родини і ще 28% як друзів чи колег по роботі, то в 2021 році частка тих, хто хотів би бачити угорців як членів родини, зросла до 29%, а як друзів – до 28%.

Загальнонаціональне опитування проводилося з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

У результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,5% — для показників близьких до 10%.

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