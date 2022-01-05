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45% українців не готові брати участь у територіальній обороні, - опитування

5 січня, 2022 середа
14:41
Суспільство Територіальна оборона

45% українців не готові особисто взяти участь у теробороні, при цьому майже половина громадян України не знає, які функції виконують ці війська

Про це свідчать результати опитування Українського інституту майбутнього.

Так, майже половина громадян (45%) нічого не чули про війська територіальної оборони та які функції вони виконують. Про те, що вони добре проінформовані стосовно територіальної оборони, заявили 17% респондентів і щеприблизно третина (30%) щось чули, але не знають подробиць.

"Найменша обізнаність про роль та функції територіальної оборони в регіонах, у яких вона має розбудовуватися у першу чергу - на Донбасі та Півдні країни про неї нічого не знають відповідно 49% та 50% громадян", - йдеться у  результатах опитування.

За створення військ територіальної оборони виступає 45% опитаних і третина (30%) проти цього. Кожен четвертий (25%) не може визначитися. 

Більшість респондентів в межах всієї країни відповіли, що особисто не готові взяти участь в територіальній обороні. Готові це зробити 32%. При цьому серед чоловіків ця готовність є вищою: 49% з них відповідають ствердно, а серед жінок таких 18%.

У організації зазначили, що настрої громадян щодо питання тероборони з травня майже не змінилися.

Дослідження на замовлення Українського інституту майбутнього проводили з 28 листопада по 10 грудня 2021. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів.У цілому, вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

  • Нагадаємо, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 33% українців готові чинити збройний опір у випадку нападу РФ.

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опитування
Український інститут майбутнього
територіальна оборона
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