45% українців не готові брати участь у територіальній обороні, - опитування

Про це свідчать результати опитування Українського інституту майбутнього.



Так, майже половина громадян (45%) нічого не чули про війська територіальної оборони та які функції вони виконують. Про те, що вони добре проінформовані стосовно територіальної оборони, заявили 17% респондентів і щеприблизно третина (30%) щось чули, але не знають подробиць.



"Найменша обізнаність про роль та функції територіальної оборони в регіонах, у яких вона має розбудовуватися у першу чергу - на Донбасі та Півдні країни про неї нічого не знають відповідно 49% та 50% громадян", - йдеться у результатах опитування.



За створення військ територіальної оборони виступає 45% опитаних і третина (30%) проти цього. Кожен четвертий (25%) не може визначитися.



Більшість респондентів в межах всієї країни відповіли, що особисто не готові взяти участь в територіальній обороні. Готові це зробити 32%. При цьому серед чоловіків ця готовність є вищою: 49% з них відповідають ствердно, а серед жінок таких 18%.



У організації зазначили, що настрої громадян щодо питання тероборони з травня майже не змінилися.



Дослідження на замовлення Українського інституту майбутнього проводили з 28 листопада по 10 грудня 2021. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів.У цілому, вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 33% українців готові чинити збройний опір у випадку нападу РФ.