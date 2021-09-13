4,8 млн українців вакцинувались від коронавірусу
12 вересня 45 148 людей отримали щеплення від COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram,
Першу дозу отримали 16 930 людей, завершили вакцинацію - 28 218 людей
У неділю працювали: 300 мобільних бригад, 1 004 пункти щеплення, 353 центри вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 5 906 742 людини, отримали одну дозу – 5 906 740 людей, повністю імунізовані – 4 804 204 людини. Всього зробили 10 710 944 щеплення.
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