Про це в ефірі Медіацентр Україна — Укрінформ повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Кожен день вони додаються (населені пункти, — ред.). Це залежить від воєнного стану, дозволу ДСНС. Ми можемо приїхати лише після того, як завершена процедура розмінування. Маємо значні плани в Херсонській області, і сподіваємось, скоро будемо розширятися в Донецькій ", — зазначив Ігор Смілянський.

Першочергово на деокупованих територіях Укрпошта налагоджує видачу пенсій, соціальних виплат та нарахувань, фінансову допомогу міжнародних організацій. Забезпечують роботу базових точок генератори Starlink.

Укрпошта оголосила про голосування за малюнок на різдвяній марці.

До Дня Захисників і Захисниць Укрпошта випустила серію марок "Збройні Сили України".

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