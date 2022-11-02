48 відділень Укрпошти відновили роботу на визволених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей
Укрпошта відновлює роботу 48 відділень, вони працюють у понад 100 містах, звільнених від окупації
Про це в ефірі Медіацентр Україна — Укрінформ повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Кожен день вони додаються (населені пункти, — ред.). Це залежить від воєнного стану, дозволу ДСНС. Ми можемо приїхати лише після того, як завершена процедура розмінування. Маємо значні плани в Херсонській області, і сподіваємось, скоро будемо розширятися в Донецькій ", — зазначив Ігор Смілянський.
Першочергово на деокупованих територіях Укрпошта налагоджує видачу пенсій, соціальних виплат та нарахувань, фінансову допомогу міжнародних організацій. Забезпечують роботу базових точок генератори Starlink.
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