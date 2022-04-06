Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



"Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість завдає ракетних ударів з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі", - йдеться у повідомленні.



У Повітряних Силах повідомляють, що 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ збили вісім крилатих ракет.



"Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, завдаючи повітряних ударів по окупантах", - інформують з пресслужби ПС ЗСУ.



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