5 квітня Повітряні сили ЗСУ знищили 8 крилатих ракет окупантів
Ворог завдає ракетних ударів з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість завдає ракетних ударів з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних Силах повідомляють, що 5 квітня підрозділи зенітних ракетних військ збили вісім крилатих ракет.
"Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, завдаючи повітряних ударів по окупантах", - інформують з пресслужби ПС ЗСУ.
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