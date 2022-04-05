Про це повідомляють у Facebook компанії.



"Сьогодні Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій: чотирма рейсами убезпечено 4500 пасажирів з Краматорська; 3900 пасажирів зі Слов‘янська; 500 пасажирів з Лозової; близько 5500 пасажирів з Покровськ - йдеться у дописі УЗ. - А ще відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття".



У компанії переконують, що поїзні бригади УЗ роблять усе, щоб продовжувати евакуаційний процес, і закликають насамперед жителів Донбасу користуватися нагодою, щоб убезпечити свої родини.



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