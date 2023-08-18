5 причин дочекатися виходу iPhone 15

Прогнози техно експертів та повідомлення інсайдерів свідчать про те, що нова лінійка iPhone 15 варта очікування. Тим паче вереснева презентація Apple все ближче, отже від нових смартфонів відділяє зовсім коротка дистанція.

В Купертино підготували низку цікавих нововведень, які зможуть підкорити серця найпримхливіших користувачів. Вся офіційна інформація про технологічні новаторства наразі засекречена, але завдяки концептуальним зображенням та реалістичним джерелам аналітики вже встигли сформувати список найбільш вірогідних фішок серії.

Бувай, гривко!

Схоже, що п’ятнадцяте покоління відкриє нову еру Айфонів — без "моноброви". Нехай користувачі ставилися до неї по-різному, але останнім часом вона таки трохи обридла.

Як обіцяють інформатори, класичної "гривки" у телефонів більше не буде, натомість всі моделі (а їх у серії традиційно 4) отримають "динамічний острівець", який покращує взаємодію з інтерфейсом.

Також можуть зменшитися рамки навколо дисплея, завдяки чому екранного простору стане ще більше. Чудова новина для тих, хто використовує Айфон, щоб дивитися кіно чи грати.

Type-C

Lightning — одна з візитівок смартфонів Apple. Інші виробники смартфонів та супутніх гаджетів не використовують цей інтерфейс. Ексклюзивність не завжди грає користувачам на руку, адже через неї можливості використання аксесуарів від сторонніх брендів обмежені.

Замість Лайтнінга у всіх iPhone 15 має з’явитися порт USB Type-C, для якого характерні такі переваги:

універсальність та поширеність; зручність через симетрію форми; висока пропускна здатність (Pro версіям прогнозують швидкісний USB 4.0).

Краща камера

Навіть якщо Apple не змінює самі об’єктиви, впровадження нових технологій не підлягає сумнівам. Кожна наступна серія Айфонів обходить попередню за якістю знімання в темряві, точністю фокусування, швидкістю автоматичної обробки кадрів та іншими параметрами.

Цього разу, ймовірно, оновлення зачеплять апаратну і програмну складову.

Айфон 15 та 15 Плюс можуть отримати нову основну камеру на 48 Мегапікселів — як у тогорічних "прошок";

Про та Про Макс нового покоління оснастять збільшеними лінзами, покращеним лідаром та інноваційним об’єктивом перископного типу.

Ще більше пам’яті

Максимальному компонуванню iPhone 15 Pro Max дістанеться вбудований накопичувач на 2 Терабайти. Цього вистачить для професійних задач будь-якої складності. Власники потужного флагмана з найбільшим обсягом постійної пам’яті зможуть надовго забути про хмарні сховища.

Як і раніше, в лінійці будуть доступні й інші варіанти сховища: від 128 Гб у базових моделей та від 256 Гб — у старших.

Надпотужний процесор

Найімовірніше, звичайний iPhone 15 працюватиме на процесорі, який використовували флагмани з попередньої серії. Це шестиядерний біонічний Apple A16 з власною потужною графікою.

Флагманські Про-шки одержать безкомпромісний чип A17 з рекордною швидкодією та енергоефективністю.

Дочекатися п'ятнадцятого Айфона мотивують ще й оновлені кольори. Можливо, крім стандартних, як чорний, білий та червоний, до гамми будуть додані ще два: яскраво-рожевий, який у зв’язку з бумом на Барбі-тематику доречний як ніколи раніше, та насичений блакитний. Також у багатьох джерелах згадують Pro та Pro Max у відтінку бордо.