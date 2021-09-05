5 вересня на фронті не зафіксовано жодного обстрілу

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

У штабі ООС додали, що до операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 га території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.

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