5 вересня на фронті не зафіксовано жодного обстрілу
У неділю, 5 вересня, на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.
У штабі ООС додали, що до операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 га території, передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.
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