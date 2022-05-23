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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 500 будинків Харкова не підлягають відновленню, - Терехов

500 будинків Харкова не підлягають відновленню, - Терехов

23 травня, 2022 понедiлок
19:06
війна з Росією Харків

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Харкові не підлягають відновленню після обстрілів росіян близько 500 багатоповерхових будинків

Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Укрінформ.

"Близько 500 будинків у Харкові не підлягають відновленню. Це не лише Північна Салтівка (найбільш обстрілюваний район, - ред.), у нас є такі ж будинки в центральній частині міста, у П'ятихатках, на ХТЗ, Горизонті. Щоб процес будівництва був швидшим, ми виділимо землю і почнемо будувати нові житлові квартали, обов'язкова умова для будинків – підземні паркування подвійного призначення, щоб люди могли у разі потреби використовувати їх як бомбосховища", - сказав Терехов.

За його словами, що від будівельників будуть вимагати використовувати енергозберігаючі технологіі.

"Щоб якомога менше люди платили за енергоносії. Крім того, з'являться локальні свердловини, які нам дадуть змогу значно покращити якість питної води", – підсумував мер.

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Харків
руйнування
обстріли
житлові будинки
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