Про це розповів президент України в інтерв'ю ВВС.

"95% усіх будівель, 95% зруйновано у Маріуполі! Це одне з найбільших міст не лише в Україні, а й у Європі. 500 тисяч мешканців. 500 тисяч людей! Скільки з них убито – ніхто не знає. Ніхто не знає, скільки людей лишилося", - сказав Зеленський.



Президент додав, що з Маріуполя змогли евакуювати вже "десятки, сотні тисяч людей". Однак всі розуміють, що "у Маріуполі, можливо, загинули десятки тисяч людей". Зеленський додав, що Україна нічого не знає про долю людей, які пішли на окуповані території, а потім були вивезені у бік Росії. Мова про десятки тисяч людей, яким змінювали документи, давали російські паспорти, завозили до російської глибинки, когось до таборів, когось – до інших місць.

Нагадаємо, президент України в інтерв'ю ВВС звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, у тому, що вони "заробляють на чужій крові".

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