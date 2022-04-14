"За нафту платять кров'ю", - Зеленський дав інтерв'ю для ВВС
Президент України звинуватив європейські країни, які продовжують купувати російську нафту, у тому, що вони "заробляють на чужій крові"
В інтерв’ю BBC президент Зеленський виокремив Німеччину та Угорщину, звинувативши їх у блокуванні зусиль щодо ембарго на продаж енергоносіїв, від яких Росія цього року може отримати до 250 мільярдів фунтів стерлінгів ($326 млрд).
"Деякі з наших друзів і партнерів розуміють, що зараз інший час, що це більше не питання бізнесу і грошей, - сказав Зеленський, - що це питання виживання".
Президент знову закликав постачати Україні більше зброї, заявивши, що Україна не отримує постачань достатньо швидко, щоб відбити напад Росії.
"Сполучені Штати, Велика Британія, деякі європейські країни – вони намагаються допомогти і допомагають, – сказав він. - Але все одно нам це потрібно швидше, швидше і швидше. Ключове слово "зараз".
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