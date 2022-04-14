"Сполучені Штати, Велика Британія, деякі європейські країни – вони намагаються допомогти і допомагають, – сказав він. - Але все одно нам це потрібно швидше, швидше і швидше. Ключове слово "зараз".



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