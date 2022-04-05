54 удари із різних видів зброї дальної дії: на Харківщині окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви, є постраждалі

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



За попередньою інформацією, станом на 5 квітня за одну добу окупанти нанесли 54 удари із різних видів зброї дальної дії по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачів, Барвінкового, Чугуєва.



Обстріли було здійснено з артилерії, мінометних та танкових установок, також із РСЗВ.

Серед мирного населення також є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві.

У Харкові та районі налічується 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані.

У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранено.

Синєгубов також інформує, що за добу у Барвінковому окупанти обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Харківська ОДА рекомендує жителям записуватися на евакуацію потягами.

Крім того, жителям Лозовї також радять убезпечитися, через населений пункт курсуватимуть безкоштовні поїзди.



Зокрема Харків продовжують забезпечувати гумдопомогою.

До пунктів видачі Нової пошти та Укрпошти та на адресну допомогу у місті Харків та громади Харківщини відбувається розподіл продуктів харчування.

"Харківщина готова до будь-яких сценаріїв, наші Збройні Сили України на позиціях та обороняють область. Ми ж маємо тримати міцний тил", - додає голова ОДА.

Нагадаємо, що 4 квітня РФ здійснила артобстріл Чугуєва на Харківщині, загинуло двоє людей



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