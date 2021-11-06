6 листопада на фронті: окупанти двічі порушили режим "тиші"
6 листопада на Донбасі російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
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