6 опозиційних партій Угорщини домовились обрати єдиного кандидата проти Орбана

Про це повідомляє Euronews.



Орбан перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2010 року, зі партією "Фідес" він перемагав на трьох виборах поспіль.

Цього місяця опозиційні партії проведуть первинні вибори для визначення спільного кандидата. Другий тур відбору має відбутись на початку жовтня. Переможця партії підтримають на виборах 2022 року.