6 опозиційних партій Угорщини домовились обрати єдиного кандидата проти Орбана
Шість опозиційних партій в Угорщині висуватимуть спільного кандидата проти чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана на парламентських виборах у 2022 році
Про це повідомляє Euronews.
Орбан перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2010 року, зі партією "Фідес" він перемагав на трьох виборах поспіль.
Цього місяця опозиційні партії проведуть первинні вибори для визначення спільного кандидата. Другий тур відбору має відбутись на початку жовтня. Переможця партії підтримають на виборах 2022 року.
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