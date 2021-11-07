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Головна війна з Росією 7 листопада на фронті: один український військовий загинув, ще двоє - поранені

7 листопада на фронті: один український військовий загинув, ще двоє - поранені

7 листопада, 2021 неділя
17:24
війна з Росією ООС

У неділю, 7 листопада, внаслідок обстрілів російських окупантів, один український військовий загинув, ще двоє бійців отримали поранення

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.  

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17. 

Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм. 

В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів. 

В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення. 

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний. 

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. 

 

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Операція об'єднаних сил
поранені
загиблий
ООС
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