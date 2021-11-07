7 листопада на фронті: один український військовий загинув, ще двоє - поранені

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Біля Павлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також за допомогою безпілотного літального апарату здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти задіяли безпілотник та скинули постріл ВОГ-17.

Позиції наших воїнів біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

В напрямку Пісків обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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