7 млн українців зробили одне щеплення від COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



За минулу добу першу дозу отримали 73 816 людей, завершили вакцинацію - 52 187 людей.



29 вересня працювали: 915 бригад, 3 029 пунктів щеплення, 348 центрів.



Від початку кампанії щеплено 7 000 535 людей, з них отримали одну дозу - 7 000 533 людини, закінчили вакцинацію - 5 617 457 людей. Всього зробили 12 617 990 щеплень.





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