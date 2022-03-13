70% міста Ірпінь перебувають під контролем України, за 30% тривають бої
Більшість території в межах міської смуги Ірпеня станом на ранок неділі, 13 березня 2022 року, є підконтрольною Україні. Тривають вуличні бої з російським загарбниками
Про це йдеться у свіжому відеозверненні ірпінського міського голови Олександра Маркушина, інформує Еспресо.TV.
"Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не загарбано.
70% - це наше українське місто. За 30% ми ведемо бій", - сказав Маркушин.
При цьому мер Ірпеня попросив не вірити фейкам про нібито його зникнення, поранення чи про начебто "втрачений" Ірпінь.
Як видно на опублікованих кадрах, запис робився поблизу залізничної станції, а саме на перетині вулиць Центральна та Тараса Шевченка.
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Лишатися ночувати, за словами Маркушина, він теж щоночі залишається у місті.
Наразі крім військових дій, додав ірпінський мер, місцева влада постійно зайнята евакуацією населення, роздачею гуманітарної допомоги та виловлюванням мародерів (вже понад 30 затриманих).
Довідка
Місто Ірпінь Бучанського району Київської області - західне передмістя Києва, що простяглося від Житомирської до Варшавської траси.
Від столиці його відокремлює заплава однойменної ріки Ірпінь та лісовий масив поблизу селища Коцюбинське.
За останніми повідомленнями у соцмережах від вцілілих ірпінчан, російські окупанти на даний час утримують околиці міста на крайньому заході та північному заході. Йдеться про мікрорайони "Синергія", "БТР", "Криничка", "Машторф".
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