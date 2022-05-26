Про це йшлося під час розмови прем’єра Дениса Шмигаля з його фінською колегою Санною Марін, повідомляє на Урядовий портал.

"Очільники урядів домовилися про тісну координацію взаємодії в рамках ЄС, зокрема про допомогу з боку Фінляндії у реалізації реформ в Україні на шляху до членства в Європейському Союзі" - йдеться у повідомленні.

Санна Марін підкреслила, що Україна — це вже фактично член європейської родини.

За її словами, Фінляндія разом із Європейським Союзом підтримуватиме Україну на кожному етапі приєднання до ЄС.

Крім того, Денис Шмигаль і Санна Марін домовилися про залучення Фінляндії до відновлення в майбутньому інфраструктури України з використанням передових технологій і європейських параметрів та про участь у відбудові українських міст та селищ.

"Розраховуємо найближчим часом вийти на конкретні проекти з тим, щоб бути готовими якомога швидше приступити до роботи", — підкреслив Шмигаль.

Також Санна Марін повідомила, що уряд Фінляндії виділив 700 млн євро задля утримання 25 тисяч біженців з України.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін прибула з візитом до України, відвідала Ірпінь і Бучу та зустрілась з Зеленським.

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