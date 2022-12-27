700 організацій, 13,6 млн потребуючих та $3 млрд, - у Мінінтеграції назвали обсяги гумдопомоги Україні
Гуманітарні організації не припиняють підтримувати народ України – починаючи з 24 лютого, гуманітарна допомога охопила 13,6 мільйона українців
Про це повідомляє пресслужба Мінінтеграції.
У міністерстві зазначили, що наразі в нашій країні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у 5 разів більше ніж 10 місяців тому. Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування.
З початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більш ніж 3 млрд доларів США. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 мільйонів українців.
Мінреінтеграції нагадує, що продовжує активно співпрацювати з гуманітарною спільнотою в Україні. Тривають спільні проєкти міністерства разом із UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA й іншими міжнародними та місцевими гуманітарними операторами.
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