Про це повідомляє пресслужба Мінінтеграції.

У міністерстві зазначили, що наразі в нашій країні працюють 700 гуманітарних організацій, серед яких як міжнародні агентства, так і місцеві неурядові організації та благодійні фонди. Це у 5 разів більше ніж 10 місяців тому. Для понад половини гуманітарних операторів основним напрямом діяльності залишається допомога харчовими продуктами та забезпечення предметами першої потреби й засобами до існування.

З початку війни агентства ООН та їхні партнери надали гуманітарну допомогу на загальну суму більш ніж 3 млрд доларів США. Третина цих коштів була виплачена у формі грошової допомоги. Її отримали понад 5 мільйонів українців.

Мінреінтеграції нагадує, що продовжує активно співпрацювати з гуманітарною спільнотою в Україні. Тривають спільні проєкти міністерства разом із UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA й іншими міжнародними та місцевими гуманітарними операторами.

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