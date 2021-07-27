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75% громадян вважають наступницею Київської Русі Україну, - дослідження

27 липня, 2021 вiвторок
13:55
Суспільство

3/4 українців опитаних вважають Україну спадкоємицею Київської Русі

Про це свідчать дані групи "Рейтинг".

8% українців вважають Росію наступницею Русі –  8%, 9% – не вважають правонаступницею ні Україну, ні Росію.

Для усіх вікових груп наступницею Київської Русі є Україна.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю. Вибіркова сукупність:  2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року.

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Україна
Росія
київська русь
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