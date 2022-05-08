80% українців не хочуть відзначати 9 травня як День перемоги, - нардеп В'ятрович

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Як показує соціологія, 80% українців не хочуть відзначати 9 травня як День перемоги. Ще у 2014 році, коли ми починали цю роботу 72% українців вважало для себе це святом, що саме 9 травня Україна має відзначати День перемоги. За період 2015-2019 років, після запровадження 8 травня як День пам’яті та примирення нам вдалося багато зробити для того, щоб українців привчити до нових європейських моделей вшанування пам’яті. Саме зараз назрів період для змін, щоб поставити остаточно крапку й остаточно відмовитися від 9 травня", - зауважив В’ятрович.

Також нардеп додав, що монобільшості у парламенті забракло відваги для того, щоб позбутися "решток совка" та відмовитися від 9 травня як Дня перемоги, натомість 9 травня відзначати разом з усією Європою - День Європи.

"Дуже хотілося, щоб завтра сильне звернення Володимира Зеленського було з присвятою Дня Європи, ані Дня перемоги, як це відбувається зараз в Росії, - відзначив В’ятрович.

Впевнений, цього року ми саме 8 травня разом з усією Європою, нашими союзниками, відзначимо День перемоги над нацизмом. І саме цей день має стати вихідним

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