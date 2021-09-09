81% українців негативно ставляться до Путіна, найбільш позитивне ставлення до Меркель, - опитування

Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".



Серед світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера ФРН Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно)



До президента США Джозефа Байдена 64% українців ставляться позитивно, а 19% – негативно.



Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%



Польського лідера Анджея Дуду позитивно оцінили 54%, негативно – 10%.



До самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%.



До Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – 15%.

Дослідження проводилося 2-4 вересня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року.



