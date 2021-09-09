Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство 81% українців негативно ставляться до Путіна, найбільш позитивне ставлення до Меркель, - опитування

81% українців негативно ставляться до Путіна, найбільш позитивне ставлення до Меркель, - опитування

9 вересня, 2021 четвер
16:20
Суспільство Путін Меркель

До президента РФ Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців

Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".

Серед світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера ФРН Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно)

До президента США Джозефа Байдена 64% українців ставляться позитивно, а 19% – негативно.

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%

Польського лідера Анджея Дуду позитивно оцінили 54%, негативно – 10%.

До самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%.
 
 До Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – 15%. 

Дослідження проводилося 2-4 вересня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року.

Ангела Меркель
Олександр Лукашенко
опитування
Джо Байден
Володимир Путiн
Анджей Дуда
Еммануель Макрон
Група Рейтинг
Читайте також:
Наталка Діденко
8 вересня, 2021 середа
Заморозки відступлять, - синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня
8 вересня, 2021 середа
"У людей немає коштів": Асоціація міст України звернулася до Зеленського, уряду і Ради щодо запобігання зриву опалювального сезону
Илья Кива
8 вересня, 2021 середа
"Незабаром адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу": Кива про ліцензію на адвокатську діяльність
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.64
    Купівля 26.64
    Продаж 26.88
  • EUR
    Купівля 31.4
    Продаж 31.8
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 вересня
18:59
окупанти
Окупанти обстріляли слідчих СБУ з заборонених мінометів
18:53
У Харкові різко зріс рівень захворюваності на коронавірус, - ОДА
18:36
Тимофій Милованов
Милованов порадив українцям відкладати до 5% зарплати на пенсію
18:32
Польща обіцяє покарати винних у смерті українця Никифоренка, - Шмигаль
18:20
Кривий Ріг
Міськрада Кривого Рогу звернулась до парламенту щодо призначення нових виборів мера
18:08
Люк де Йонг
"Барселона" презентувала свою нову форму. Фото
18:00
талібан
"Не відповідає очікуванням": у ЄС незадоволені урядом талібів в Афганістані
17:55
У Слов’янську чоловік у футболці з прапором Росії напав на ветерана війни на Донбасі
17:54
Мирослав Мисла
У Хусті перейменували вулицю Терешкової на честь українського захисника
17:51
Катерина Завацька
Українка вдало стартувала на тенісному турнірі в Німеччині
17:47
У Дніпрі вантажівка протаранила житловий будинок
17:41
Юріс Пойканс
"Не думаю, що Україна дуже відрізняється від Сербії чи Північної Македонії - офіційних кандидатів": посол Латвії про вступ до ЄС
17:23
Обставини смерті Кернеса вимагають втручання правоохоронців, – експерт
17:18
Група "Першого грудня"
Камо грядеши, Україно? - звернення ініціативної групи "Першого грудня"
17:18
Михайло Мудрик
Якщо не виведу його на топ-рівень, це буде моя особиста поразка: тренер "Шахтаря" виокремив свого найталановитішого гравця
17:15
Микола Княжицький2
"Альтернативи, крім співпраці, ми не маємо", - Микола Княжицький у Польщі
17:05
"Матриця 4": вийшов офіційний трейлер фільму
17:04
У Фінляндії відкрилося кафе "Ukraina"
16:55
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Американський важковаговик дав невтішний прогноз на бій Усик - Джошуа
16:52
Twitter
Twitter запустить функцію "Спільноти": як це працюватиме
16:42
В Україні рівень інфляції тримається на рівні 10,2%, - Держстат
16:34
Ярослава Магучіх
Українка Магучіх знову сфотографувалась з довіреною особою Путіна. Фотофакт
16:33
Перебував у розшуку Інтерполу: в Одеській області затримали бойовика ІД
16:31
ЗСУ
Задіяні на адмінкордоні з Кримом десантники провели навчання з вогневої підготовки
16:25
На Дніпропетровщині 120 людей перебували у трудовому рабстві в агрофірми
16:15
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі назвав ім'я свого наступного суперника після Вайлдера
16:12
Наталка Діденко
П'ятниця не повинна дати приводу для поганого настрою, - Наталка Діденко прогнозує теплу й сонячну погоду
16:12
школа карантин
МОЗ планує перевіряти на достовірність довідки про щеплення у вчителів
15:54
лісові пожежі
В Іспанії - лісові пожежі: евакуювали понад 400 людей
15:40
COVID-сертифікат
Скільки діятимуть COVID-сертифікати і коли потрібно буде їх оновлювати: роз’яснення МОЗ
15:38
Ігор Пошивайло
Пошивайла переобрали директором музею Революції Гідності
15:30
Руслан Валіуллін (ліворуч) та Олександр Караваєв
ЧС-2022: УЄФА порушив допінгову справу проти автора дубля у ворота збірної України
15:21
Кирило Шевченко
Другий транш МВФ може становити $700 млн, - Шевченко
15:18
Збитки на 43 млн: НАБУ оголосило підозру гендиректору Павлоградського хімзаводу
15:15
пожежа ліс
В Україні оголосили пожежну небезпеку: яких регіонів стосується
15:05
Ентоні Джошуа
Без динаміту в кулаках: Гвоздик вказав на фатальну помилку Джошуа перед боєм з Усиком
14:57
Тищенко напав на Лероса біля трибуни Ради
Арахамія закликає відсторонити Тищенка та Лероса на кілька засідань Ради через сутичку: регламентний комітет розгляне питання
14:44
Теофімо Лопес
Лопес дізнався дату першого захисту титулу абсолютного чемпіона світу
14:28
В Україні введуть "зелений" і "жовтий" COVID-сертифікати
14:28
аеропорт маска
Наразі українці можуть в'їхати до 133 країн світу, - МЗС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV