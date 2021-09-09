81% українців негативно ставляться до Путіна, найбільш позитивне ставлення до Меркель, - опитування
До президента РФ Володимира Путіна негативно ставляться 81% українців
Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".
Серед світових лідерів найкраще українці ставляться до канцлера ФРН Ангели Меркель (73% – позитивно, 19% – негативно)
До президента США Джозефа Байдена 64% українців ставляться позитивно, а 19% – негативно.
Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%
Польського лідера Анджея Дуду позитивно оцінили 54%, негативно – 10%.
До самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%.
До Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – 15%.
Дослідження проводилося 2-4 вересня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2%. Терміни проведення: 2-4 вересня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе