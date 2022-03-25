Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає "Еспресо.Захід".



"Безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах", - йдеться в опитуванні.



При цьому, якщо за надання державного статусу російській мові до війни РФ з Україною виступали майже чверть громадян країни, то сьогодні лише 7%.



У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали жителі півдня і сходу. "Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їхня кількість зменшилася майже вдвічі", – наголосили соціологи.



Опитування проведене 19 березня 2022 року. Соціологи звернулися до громадян України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.



Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.



Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).



Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%