83% українців виступають за те, щоб українська залишалася єдиною державною мовою, – опитування
Абсолютна більшість громадян України, або 83%, вважає, що українська повинна залишатися єдиною державною мовою в нашій країні
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає "Еспресо.Захід".
"Безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули і на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість (83%) за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. Така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах", - йдеться в опитуванні.
При цьому, якщо за надання державного статусу російській мові до війни РФ з Україною виступали майже чверть громадян країни, то сьогодні лише 7%.
У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали жителі півдня і сходу. "Але навіть у цих регіонах таких було лише третина, а сьогодні їхня кількість зменшилася майже вдвічі", – наголосили соціологи.
Опитування проведене 19 березня 2022 року. Соціологи звернулися до громадян України віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%
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