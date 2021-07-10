9 липня на фронті: росіяни вбили українського воїна й поранили ще трьох
Протягом минулої доби, 9 липня 2021 року, на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російських інтервентів
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні станом на 07:00 ранку неділі, 10 липня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Окупанти вели вогонь поблизу 8 міст, селищ та сіл:
Зайцевого - противник обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів,
Невельського - ворог відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм,
Новотошківського - російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів,
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Пісків - противник тричі здійснював обстріли з мінометів 120-го калібру,
Троїцького - збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів,
Новозванівки - противник застосовував міномети 82-го калібру,
Новомихайлівки - ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів,
Авдіївки - окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
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Окрім того, в районі Кримського військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям", - зазначається в пресрелізі командування ООС.
Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан їх здоров’я - задовільний.
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