9 жовтня в історії: Хотинський мир, псевдобоївки УПА від НКВС та перший сеанс Кашпіровського на ТБ

Про це нагадує Еспресо.TV.



Домовленостям передувала розтягнута на кілька тижнів Хотинська битва, яка прославила запорозьких козаків на чолі із гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним і зупинила експансію османів у Східній та Центральній Європі.



Інші ключові події 9 жовтня:



1944 - за розпорядженням Сталіна вийшов указ НКВС/НКДБ "Про заходи із посилення боротьби з оунівськім підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України", яким передбачалося створення фейкових боївок УПА з метою дискредитації українскього Руху Опору в очах населення.



1989 - на Центральному телебаченні СРСР відбувся перший телесеанс вихідця з Хмельниччини, випускника Вінницького медінституту Анатолія Кашпіровського.



2006 - КНДР проведено перше підземне випробування ядерної бомби.



2009 - Бараку Обамі присуджено Нобелівську премію миру.



9 жовтня народилися:



1904 - поет, письменник, перекладач, незмінний впродовж багатьох років головний редактор Української радянської енциклопедії Микола Бажан.



1940 - народився англійський рок-музикант, співак, композитор, співзасновник легендарного гурту Beatles Джон Леннон.





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