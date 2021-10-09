9 жовтня в історії: Хотинський мир, псевдобоївки УПА від НКВС та перший сеанс Кашпіровського на ТБ
9 жовтня 1621 роки в українському місті Хотині, що на Буковині, підписано мирний договір між Річчю Посполитою й Османською імперією, за яким одна сторона зобов'язувалась утримувати козаків від походів на татарські і турецькі володіння, а друга - своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої
Про це нагадує Еспресо.TV.
Домовленостям передувала розтягнута на кілька тижнів Хотинська битва, яка прославила запорозьких козаків на чолі із гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним і зупинила експансію османів у Східній та Центральній Європі.
Інші ключові події 9 жовтня:
1944 - за розпорядженням Сталіна вийшов указ НКВС/НКДБ "Про заходи із посилення боротьби з оунівськім підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України", яким передбачалося створення фейкових боївок УПА з метою дискредитації українскього Руху Опору в очах населення.
1989 - на Центральному телебаченні СРСР відбувся перший телесеанс вихідця з Хмельниччини, випускника Вінницького медінституту Анатолія Кашпіровського.
2006 - КНДР проведено перше підземне випробування ядерної бомби.
2009 - Бараку Обамі присуджено Нобелівську премію миру.
9 жовтня народилися:
1904 - поет, письменник, перекладач, незмінний впродовж багатьох років головний редактор Української радянської енциклопедії Микола Бажан.
1940 - народився англійський рок-музикант, співак, композитор, співзасновник легендарного гурту Beatles Джон Леннон.
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