93 священнослужителі УПЦ МП вимагають позбавити Кіріла права обіймати патріарший престол

Заяву священників оприлюднив протоієрей Андрій Пінчук у Facebook.



Священнослужителі вимагають міжнародного церковного трибуналу для Кіріла. Йдеться про Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков.



"Вже багато століть в Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів. Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників. В історії Російської Церкви теж був прецедент звернення до суду Східних Патріархів. У 1666 році саме Східні Патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану. Никона залишили простим монахом та відправили на каяття до монастиря", – йдеться в повідомленні.



Священнослужителі наголошують, що Кіріл проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь.



"Кіріл скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.

Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення", – додає Андрій Пінчук.



З повним текстом звернення можна ознайомитись за покликанням.

Свято-Микільська парафія Російської православної церкви (РПЦ) у місті Амстердам (Королівство Нідерланди) розриває стосунки з Московською патріархією, яка підтримала вторгнення РФ на суверенну територію України.