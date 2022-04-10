93 священнослужителі УПЦ МП вимагають позбавити Кіріла права обіймати патріарший престол
Священники Української православної церкви Московського патріархату вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кіріла
Заяву священників оприлюднив протоієрей Андрій Пінчук у Facebook.
Священнослужителі вимагають міжнародного церковного трибуналу для Кіріла. Йдеться про Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков.
"Вже багато століть в Православній Церкві існує традиція звертатися до суду такого Собору у випадку серйозних конфліктів. Собор Східних Патріархів неодноразово розглядав позови проти найвищих церковних сановників. В історії Російської Церкви теж був прецедент звернення до суду Східних Патріархів. У 1666 році саме Східні Патріархи засудили Московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества та єпископського сану. Никона залишили простим монахом та відправили на каяття до монастиря", – йдеться в повідомленні.
Священнослужителі наголошують, що Кіріл проповідує доктрину "русского мира", яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь.
"Кіріл скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримавши агресивні дії російських військ на території України.
Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів Древніх Східних Церков розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення", – додає Андрій Пінчук.
З повним текстом звернення можна ознайомитись за покликанням.
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