Собор РПЦ в Амстердамі засудив напад на Україну й вийшов з підпорядкування Москві
Свято-Микільська парафія Російської православної церкви (РПЦ) у місті Амстердам (Королівство Нідерланди) розриває стосунки з Московською патріархією, яка підтримала вторгнення РФ на суверенну територію України
Заява з таким змістом від імені парафіяльної ради з'явилася на фейсбук-сторінці храму, передає Еспресо.TV.
Як наголошується, священослужителів собору перед цим залякували працівники російського МЗС та представники патріарха московського Кирила (Гундяєва).
"Стало неможливим здійснювати своє служіння у складі Московського патріархату та забезпечувати духовно безпечну обстановку для парафіян", - йдеться в заяві.
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Тож парафіяльної ради вирішила перейти під управління вселенського патріарха Варфоломія.
"Направили прохання митрополиту Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Афінагору (Вселенський патріархат) про прийняття їх у його єпархію. Митрополит Афінагор висловив готовність розглянути прохання та попросити в архієпископа Єлисея (РПЦ - ред.) перехід духовенства парафії під свій омофор", - кажуть російськомовні православні Амстердаму.
Позгрози й залякування почалися, за їх словами, після першого прийнятого ними ще 4 березня звернення на підтримку України, коли вони просили Кирила закликати керівництво Росії припинити війну.
Доки не завершиться процес переходу у Вселенський патріархат богослужіння у храмі не проводитимуться.
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