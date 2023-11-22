Усе, що нижче писатиму — це лише гіпотеза. Я не економіст і цим має займатися десяток інститутів академії наук і сотні економічних факультетів різних вишів (це я так невдало жартую, вони цим не будуть займатися).

Так от:

Я розумію, що це виробництво, а не споживання. Але російська економіка в нинішньому вигляді далеко не постіндустріальна. Нема енергії — нема виробництва. Минулого року були пікові постачання електроенергії до Китаю (4.7 млн кВт год), цього року експорт прогнозується на рівні 3,6 млн кВт год. Це суттєво, але не перекриває падіння.

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На поверхні лежить два можливих висновки (ще раз повторюся, поки це гіпотеза):

Всі галузі економіки РФ, крім повʼязаних з війною, просіли настільки, що спричинили падіння виробництва енергії. Влада РФ блефує щодо росту ВПК і економіки

Опосередковано варто звернути увагу на те, як зросли прострочені кредити бізнесу, кількість банкрутств фізосіб тощо.

Цей пост — бажання привернути увагу до цієї теми саме економістів. Адже від відповіді на питання "а що там з російською економікою?" залежить наша стратегія виживання.

Фото: Facebook Вадима Денисенка

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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