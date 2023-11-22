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OPINION

А чи не блефує Путін?

Вадим Денисенко
22 листопада, 2023 середа
14:02
Погляд Вадим Денисенко

Росстат показує падіння виробництва електроенергії за 9 місяців. І це відбувається на тлі зростання російської економіки, особливо у сфері ВПК

Усе, що нижче писатиму — це лише гіпотеза. Я не економіст і цим має займатися десяток інститутів академії наук і сотні економічних факультетів різних вишів (це я так невдало жартую, вони цим не будуть займатися).

Так от:

  1. Я розумію, що це виробництво, а не споживання. Але російська економіка в нинішньому вигляді далеко не постіндустріальна. Нема енергії — нема виробництва.
  2. Минулого року були пікові постачання електроенергії до Китаю (4.7 млн кВт год), цього року експорт прогнозується на рівні 3,6 млн кВт год. Це суттєво, але не перекриває падіння.

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На поверхні лежить два можливих висновки (ще раз повторюся, поки це гіпотеза):

  1. Всі галузі економіки РФ, крім повʼязаних з війною, просіли настільки, що спричинили падіння виробництва енергії.
  2. Влада РФ блефує щодо росту ВПК і економіки

Опосередковано варто звернути увагу на те, як зросли прострочені кредити бізнесу, кількість банкрутств фізосіб тощо.

Цей пост — бажання привернути увагу до цієї теми саме економістів. Адже від відповіді на питання "а що там з російською економікою?" залежить наша стратегія виживання.

Зменшення споживання електроенергії в РФ

Фото: Facebook Вадима Денисенка

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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