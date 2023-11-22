А чи не блефує Путін?
Росстат показує падіння виробництва електроенергії за 9 місяців. І це відбувається на тлі зростання російської економіки, особливо у сфері ВПК
Усе, що нижче писатиму — це лише гіпотеза. Я не економіст і цим має займатися десяток інститутів академії наук і сотні економічних факультетів різних вишів (це я так невдало жартую, вони цим не будуть займатися).
Так от:
- Я розумію, що це виробництво, а не споживання. Але російська економіка в нинішньому вигляді далеко не постіндустріальна. Нема енергії — нема виробництва.
- Минулого року були пікові постачання електроенергії до Китаю (4.7 млн кВт год), цього року експорт прогнозується на рівні 3,6 млн кВт год. Це суттєво, але не перекриває падіння.
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На поверхні лежить два можливих висновки (ще раз повторюся, поки це гіпотеза):
- Всі галузі економіки РФ, крім повʼязаних з війною, просіли настільки, що спричинили падіння виробництва енергії.
- Влада РФ блефує щодо росту ВПК і економіки
Опосередковано варто звернути увагу на те, як зросли прострочені кредити бізнесу, кількість банкрутств фізосіб тощо.
Цей пост — бажання привернути увагу до цієї теми саме економістів. Адже від відповіді на питання "а що там з російською економікою?" залежить наша стратегія виживання.
Фото: Facebook Вадима Денисенка
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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