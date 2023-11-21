Фахівці GRC планують передати Міжнародному кримінальному суду докази "високо скоординованого рівня попереднього планування" навмисного голоду в Україні та сподіваються, що це призведе до першого міжнародного судового переслідування Путіна за воєнний злочин "використання голоду як інструменту війни".

За словами експертів, коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно спочатку націлилися на райони, багаті на зерно і на інфраструктуру з виробництва харчових продуктів. Численні приватні українські зернові компанії були примусово включені до російського держоператора.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закуповувати вантажівки для перевезення зерна, а також три нові 170-метрові суховантажні машини ще в грудні 2021 року. Це свідчить про план розкрадання українського продовольства "у безпрецедентних масштабах" (старший юрист компанії Юсуф Сайєд Хан).

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Зазначається, що Росія почала контролювати українські ферми через тиждень після свого вторгнення, і на піку вивозила 12 тисяч тонн зерна на день з усіх окупованих територій. Ринкова вартість вкраденого в нас зерна - $1 млрд на рік. "Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, беручи в облогу цивільне населення і руйнуючи критично важливу інфраструктуру, а й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання української сільськогосподарської продукції. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України, використавши це як інструмент війни", - сказала Катріона Мердок, партнерка Global Rights Compliance.

Це заява серії "всі й так знають", однак головне тут — чітко зафіксовані докази для суду. Це один з неспростовних і якісно формалізованих аргументів, котрий стане на заваді спробам Росії зняти з себе хоч частину санкцій.

Риторика Росії зараз на всіх міжнародних майданчиках помінялась до рівня "ми ж нічого такого не робили, все було цивілізовано, нас нема за що карати. А хто каже, що робили, — так вони не мають доказів, це все фальсифікації, і Буча, і Ірпінь, і Ізюм..."

Так от, це теж докази, що Росія — воєнний злочинець. І приводів для найменшого ослаблення санкцій немає жодного.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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