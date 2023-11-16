Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Кадиров вичікує кінця Путіна, щоб відірвати Чечню від РФ?
OPINION

Кадиров вичікує кінця Путіна, щоб відірвати Чечню від РФ?

Вадим Денисенко
16 листопада, 2023 четвер
08:09
Погляд Вадим Денисенко

Про Чечню загалом і про клан Кадирових зокрема існує безліч міфів і нісенітниць. Пропоную більш реалістично подивитися на те, що таке Чечня і Кадирови для росіян

Соціологія

В останньому соціологічному дослідженні, яке проводив Український інститут майбутнього спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп", окремий блок питань стосувався саме Чечні. Наведені нижче цифри важливі для розуміння того, як росіяни сприймають чеченців та Кадирова.

На запитання "Чи погоджуєтеся ви з тим, що Кремль не контролює ситуацію в Чечні?" ствердно відповіло 34% респондентів, 53% не погодились і 13% не мали відповіді (читай — бояться відповісти, тож їх частково можна додавати до тих, хто сумнівається у спроможності Кремля контролювати цю територію).

Водночас на питання "Чи є Кадиров патріотом Росії" ствердно відповіло 36%, 18% вважає, що він використовує Росію, 32% вважає, що він і патріот, і водночас використовує Росію, а 14% відмовилися відповісти. І, нарешті, на питання "Чи відмовилися чеченці від ідеї відділитися від Росії" ствердно відповіло 33%, 46% відзначило, що чеченці хочуть відділитися, а 21% респондентів не мав відповіді.

Простіше кажучи, є приблизно 40% росіян, які вважають Чечню чужим для РФ тілом, і ще 60% вважають, що все "йде за планом".

Варто розуміти, що в Росії склався консенсус з цього питання. І цей консенсус зводиться до фрази: "Путін вважає, що так треба, то ж так і треба". І поки Кадиров сидить в Чечні й займається нагородженням своїх дітей, ситуація в республіці мало кого цікавитиме. Всі прекрасно розуміють, що за політичного життя Путіна ніякої третьої чеченської війни не буде. А тому росіянам здебільшого начхати на те, що відбувається у Чечні.

Читайте також: США "хакнули" близькосхідну стратегію Кремля

Навіщо нагороджують Адама

Нагородження Адама Кадирова і все, що відбувається навколо цього (зокрема, вилучення у Чечні підручника історії, написаного ексміністром освіти Володимиром Мединським, через те, що чеченці у підручнику були згадані поруч із "бандерівцями" у частині про депортацію народів у СРСР, та подальший візит до Чечні міністра освіти Сергія Кравцова, який особисто представив Кадирову "виправлений" підручник) робиться за мовчазної згоди Путіна. Або, якщо бути більш точним, за мовчазної "не заборони" Путіна.

В Росії давно склалася ситуація, коли в багатьох дражливих випадках Путін не говорить ані "так", ані "ні". То ж чиновники самі, ходячи наче по мінному полю, вирішують, що дозволено, а що ні. Нинішні нагородження Адама Кадирова якраз із цієї серії.

Путін мовчить, Кадиров активізувався, чиновники, в межах своїх скромних інтелектуальних та кулуарних здібностей роблять те, що вони роблять. Хоча тут маємо зробити маленьке зауваження: вибачення раіса Татарстану за депутата Азата Хамаєва, який обурився тим, що 15-річний син Кадирова став Героєм республіки фактично за побиття людини, було продиктовано з Москви і про причини цих вибачень йшлось в одному з моїх попередніх дописів.

Читайте також: На порозі Третьої світової війни

Навіщо це Кадирову

З великою долею імовірності можна припустити, що ця "пʼєса" пишеться на ходу. Що можна сказати напевне, так це те, що всі ці історії з орденами не є і не можуть бути "васальними договорами керівників тих чи інших республік". Ці керівники є васалами Кремля, залежать від Кремля і будуть залежати від Кремля. Тож йдеться радше про особисті стосунки Кадирова, аніж про якісь ігри в незалежність. Так, до прикладу, Меліков в Дагестані не роздає ордени Адаму, Пушилін, в якого зараз проблема з підконтрольністю Маріуполя (місто багато в чому контролюють чеченці), намагається публічно уникати якихось коментарів щодо нагородження сина Кадирова. А ті керівники російських регіонів, які мають дружні стосунки з Кадировим, без проблем нагороджують Адама.

Яка ціль Кадирова в усій цій опереті? Можна виділити мінімум дві. Перша доволі банальна. Вивищуючи 15-літнього Адама, він показує всім, що планує правити щонайменше наступні років десять і здоровʼя йому це дозволить. Водночас Кадиров не може не розуміти, що 10 років — занадто великий термін не лише для нього, але й для Путіна. Тому з одного боку пробує створити таку собі базу для можливої передачі влади, а іншого — закриває синами й дальніми родичами всі ключові посади в республіці. Рамзан Кадиров прекрасно памʼятає, як деякий час після смерті батька йому довелося чекати на своє призначення, оскільки вік не дозволяв йому одразу зайняти цю посаду. Тож слід протягом року-двох змінити конституцію Чечні та підготувати можливість миттєвої передачі влади. Звичайно, реальність завжди вносить свої поправки, але він, як і будь-який диктатор, мислить ідеальними категоріями. І, що не менш важливо для розуміння процесів, — Кадиров знає, що Путін не виступатиме проти цього.

Читайте також: Справжній світ сьогодні – це Іран на чолі форуму ООН з прав людини

Друга причина — спроба зробити себе незамінним у випадку транзиту влади. Нагадаю, що Путіну 71 рік і ряд російських політиків вже почав думати про транзит влади й свою роль в цьому транзиті. Кадиров давно пробує стати "головним мусульманином" Росії. В силу своєї ментальності та інтелектуальних здібностей він не вигадав нічого кращого для активної фази із встановлення свого напівформального лідерства, ніж побиття Журавля. В СІЗО. Знову-таки, все це відбувається за мовчазної згоди Путіна. Тож Кадиров буде заходити настільки далеко, наскільки йому дозволять. Адам в цій грі стає важливою фігурою, бо він також є одним з символів захисту мусульман.

Що буде далі

Як би це парадоксально не звучало, відповідь на питання дуже проста: "нічого нового". Мета Кадирова зрозуміла і він до неї буде йти. Він вважає, що в нього в запасі є для цього рік-півтора точно. Війна робить Кадирова багато в чому незамінним, рівень довіри до нього становить 61%, росіяни вважають його другим за значенням воєначальником цієї війни (18%), вище за нього з 19% лише Пригожин. Завдання Кадирова — не розгубити цей рівень довіри та довести всім, що без його клану Кавказ, який зараз не збирається нікуди відділятися, може почати думати про відділення після смерті Путіна.

А тому парад нагород для Адама, якщо цього не припинить сам Путін, продовжиться. Шоу має тривати.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Росія
Володимир Путін
Рамзан Кадиров
Чечня
Читайте також:
Ірина Фаріон
15 листопада, 2023 середа
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
14 листопада, 2023 вiвторок
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
Верховна Рада
14 листопада, 2023 вiвторок
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
08:03
Росія пожежа
У Волгоградській області РФ палала військова частина, місцеві чули вибухи
07:52
Оновлено
повітряна тривога
Росіяни запустили ударні БПЛА: на Хмельниччині працює ППО
07:47
Оновлено
розбита російська техніка
Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, 8 РСЗВ та 11 танків, - Генштаб
07:25
OPINION
Микола Княжицький
Спецоперація "Фаріон"
07:22
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Деонтей Вайлдер (праворуч)
Джошуа та Вайлдер зустрілися у Лондоні та влаштували дуелі поглядів
07:13
Оновлено
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаках на Брянську і Курські області та окупований Крим
06:50
Сенат США
Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасовий бюджет без допомоги Україні
06:41
Джо Байден
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори"
06:23
сектор Газа
ЦАХАЛ: У найбільшому госпіталі Гази виявили командний центр бойовиків ХАМАСу
05:23
Оновлено
Джо Байден і Сі Цзіньпін
"Обговорили війну РФ проти України, Газу, Тайвань": Байден підсумував зустріч із Сі Цзіньпіном
04:50
Анонс
Кріштіану Роналду
Євро-2024: розклад трансляцій вирішальних відбіркових матчів
04:06
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Іран має запаси збагаченого урану, яких достатньо для трьох атомних бомб, - Reuters
02:56
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченка нагородили апгрейдом рейтингу у відеогрі EA FC 24
01:44
на скріншоті з відео Валерій Залужний
"Українських дітей почали агітувати за Залужного": добірка російських фейків за 15 листопада
01:23
Гарет Бейл та Алессандро Бастоні (праворуч)
Ключовий захисник збірної Італії ризикує пропустити матч з Україною
00:58
Харківщина. Російський обстріл
РФ ракетами С-300 обстріляла Харківщину. Ситуація у ніч на 16 листопада
00:32
Євро-2024, збірна Ізраїлю, збірна Швейцарії
Євро-2024: Ізраїль на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі проти Швейцарії
00:08
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
"Планета достатньо велика для успіху двох країн": Байден і Сі почали зустріч на саміті АТЕС
2023, середа
15 листопада
23:59
Стрілянина у Дніпрі: внутрішнє розслідування не виявило порушень у діях патрульних
23:44
Оновлено
Радбез ООН
Радбез ООН ухвалив резолюцію про розширення гуманітарних пауз у Газі. В Ізраїлі розкритикували рішення
23:03
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Іран заявив, що не буде воювати з Ізраїлем на боці ХАМАСу
22:59
Ексклюзив
Віктор Ягун
Для депутатів усіх рівнів і при прийнятті на держслужбу треба запровадити перевірки на поліграфі, - генерал-майор СБУ Ягун
22:49
Артур Герасимов
Апеляційна палата ВАКС скасувала вирок щодо Артура Герасимова
22:44
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
ППО, повернення дітей та музей Голодомору: Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Трюдо
22:24
Штучний інтелект вперше перевершив у точності традиційні системи прогнозу погоди
22:23
Ексклюзив
Ірина Геращенко
"Повернулися в часи Януковича": Геращенко заявила, що політичною цензурою телемарафон "будує тоталітарну державу"
21:56
Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО
21:37
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Уряд Чехії заморозив усі державні активи Росії
21:01
Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу
20:55
туризм Росія Єгипет війна в Ізраїлі світ
Одна з найбільших чартерних авіакомпаній РФ припинила рейси в Єгипет
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ просуваються до Токмака. Ворог активізувався на трьох напрямках фронту. Колонка Сергія Згурця
20:28
Путін
У Криму та по всій РФ проводять "тренувальне голосування" за президента
20:01
OPINION
Ігор Гулик
"Росія не потерпить…". Чому Захарову тіпає від ідеї Расмуссена
19:48
росія прапор занепад
Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ
19:43
Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Авдіївському напрямку та 19 – на Мар'їнському, – Генштаб
19:41
Володимир Зеленський Африка зерно
"Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як за "зернового коридору": Зеленський на зустрічі з журналістами Африки
19:20
Інтерв’ю
Оксани Віннік
"Дітей маю, онуків теж, то що ж не можу нагодувати військових?" - історія кухарки з передової Оксани Віннік
19:09
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Суд залишив під вартою одеського військкома Борисова
19:08
Ексклюзив
Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута
19:00
Ексклюзив
ЄС - Україна
У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV