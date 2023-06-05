А чому Комаров запитав Єрмака лише про ФСБ?
В Росії є ще інші структури, чию агентуру постійно знаходять в Україні
Пишуть, що Комаров у своєму новому не пропагандистському й не піарному фільмі рішуче так запитав Єрмака:
- Андрій Борисович, ви агент ФСБ?
- Ні, — не менш рішуче відповів Єрмак на заготовлене запитання.
Дивно, а чому Дмитро Комаров запитав лише про ФСБ? В Росії є ще інші структури, чию агентуру постійно знаходять в Україні. Наприклад ГРУ та СВР. Чому про них не запитав? А взагалі ми всі розуміємо, що агенти ФСБ завжди публічно заявляють, що вони агенти ФСБ. Шапіто.
Взагалі ми всі розуміємо, що агенти ФСБ завжди публічно заявляють, що вони агенти ФСБ. Шапіто
І ще одне. Цей заготовлений "експромт" нагадав мені старий анекдот:
- Штірліце, — запитав Мюллер, — ви часом не єврей?
- Ну, от! Мати руська, батько руський, а я чомусь єврей?, - образився Штірліц і подумав: "Чи не бовкнув я чогось зайвого?"
А я наразі чекаю на такий же фільм Комарова з лейтенантом Бакановим та Гетманцевим. Запитання до першого лежать на поверхні, а від другого я дуже хочу почути відповідь на те запитання, яке йому поставили 23 лютого 2022 року. Тоді, у відповідь на запитання журналіста, чи варто зменшувати товарообіг з Росією, експомічник Сівковича сказав, що "між патріотизмом та математикою потрібно обирати математику" та відштовхуватися від законів економіки.
Ну, як, відштовхнувся? І про агента ФСБ можна поставити йому запитання. Має підґрунтя.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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