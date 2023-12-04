Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Аби трагедія Маріуполя стала зрозумілішою": в Україні запустили подкаст "Море і заводи"

"Аби трагедія Маріуполя стала зрозумілішою": в Україні запустили подкаст "Море і заводи"

4 грудня, 2023 понедiлок
16:55
Культура

Журналістки з Маріуполя Ганна Прокопенко та Вікторія Савіцька запустили подкаст "Море і заводи". Медійниці хочуть, аби люди знали, яким було місто до війни

Про це ініціаторка подкасту Вікторія Савіцька розповіла ІМІ.

Журналістки хотіли, аби люди побачили Маріуполь очима його пересічного мешканця.

"Думаю, що історики не розкажуть про піаніста, який грав на пляжі, історики не розкажуть про специфічну їжу. Зроблю невеликий анонс. Один із випусків у нас буде про їжу. Ми там розповідаємо про деякі грецькі страви, які, якщо чесно, дуже важко загуглити. Я намагалась. Я колись робила про це невелике дослідження і коли гуглила, то не знайшла. Я думаю, що про таке історики не завжди розкажуть", – зазначила Вікторія Савіцька.

Вона хоче, щоби після прослуховування їхнього подкасту люди думали про Маріуполь не як про місто війни, а як про мальовничий і "смачний" край.

"Я сподіваюся, нашим подкастом ми відкриємо людям місто не через факти – скільки чого зруйновано, скільки людей загинули, – а те, що за цими цифрами стоять реальні картинки, реальні історії. І, можливо, у такий спосіб трагедія Маріуполя стане для людей зрозумілішою – що ми загубили й до чого ніколи не зможемо повернутися", – додала журналістка.

  • Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.

Україна
Маріуполь
Технології
Війна з Росією
Донеччина
Читайте також:
дрон Shahed-136
4 грудня, 2023 понедiлок
Армія РФ запустила "шахеди" на південь України
Петер Сіярто
30 листопада, 2023 четвер
"Нам не потрібна війна": Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання зброї Україні
США Ізраїль
3 грудня, 2023 неділя
Єменські хусити заявили, що не пропускатимуть до Індійського океану кораблі Ізраїлю та його союзників
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.34
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.8
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 грудня
17:42
Міни
Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування
17:36
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
У Defense Express розповіли, які можливості отримає нова ракета для комплексу "Нептун"
17:36
НАТО
РФ планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО за допомогою демонстрацій із заворушеннями, - ЗМІ
17:23
Путін
Журнал Time оприлюднив перелік претендентів на звання "Людина року 2023". Серед них – Путін
17:06
Прем'єр Словаччини Фіцо виключив постачання зброї Україні, але готовий допомогти у розмінуванні та енергетиці
16:30
окупанти в Криму
Окупанти будують новий військовий шпиталь у Криму, – ЦНС
16:25
Прокурори ідентифікували командира окупантів, який жорстоко побив підприємця в Ізюмі
16:19
Оновлено
Петро Порошенко
Очільник МЗС Угорщини Сіярто підтвердив, що Порошенко ініціював зустріч з Орбаном
16:19
У Києві на станції метро "Театральна" відкрилася виставка, присвячена ЗСУ
16:15
Ексклюзив
карта Бахмут етер 4.12.23
Через погоду противник зменшив кількість штурмів з підтримкою бронетехніки на Бахмутському напрямку, - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін
16:02
OPINION
Руслан Рохов
Росія хоче показати Україну світові як автократію
15:54
Володимир Зеленський
Отримали дефіцитні ракети до систем ППО та нові зенітні комплекси: Зеленський провів щоденний селектор
15:35
Анонс
Кримський караван, фільм
"Кримський караван". У Києві покажуть документальний фільм Айнур Коскіної присвячений проблемам кримських татар
15:22
Ексклюзив
фейкові новини, fake news
Ворог намагається бути вишуканішим і розумнішим: ГУР МО про реалізації ІПСО російськими спецслужбами
15:14
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
УПЛ: "Зоря" зіграла внічию з "Рухом", результати інших матчів 16-го туру
14:56
У Харкові запрацює дитсадок під землею. Його облаштують у метро
14:34
Оновлено
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні та будинки в області: є загиблий і постраждалі
14:26
Генштаб ЗСУ
У Генштабі вважають, що для звільнення усієї території України потрібно до $400 млрд, - УП
14:24
ракета Нептун
В Україні модифікують ракету для комплексу "Нептун"
14:12
Новини компаній
Анна Адом, директорка з управління персоналом і побуту компанії Ferrexpo
На підприємствах Ferrexpo дбають про психологічний стан співробітників
14:02
OPINION
Вікторія Сюмар
Майдани в Україні завжди спричиняє влада
14:01
суддя_суддівська мантія
Правозахисники подали до суду на Нідерланди за постачання Ізраїлю деталей для винищувачів
13:56
втрати окупантів
"Точної цифри не знають навіть у Москві": британська розвідка оцінила втрати РФ з початку війни
13:47
Укрпошта
Укрпошта передала на відбудову музею Сковороди 1 млн грн, виручених із продажу марок
13:35
ВРП дозволила заарештувати суддю Дзюбіна
Справа про корупцію у Київському апеляційному суді: ВРП дозволила заарештувати суддю Дзюбіна
13:33
Учені зі Швейцарії створили пристрій з ШІ, який може розпізнавати підроблене вино
13:24
Збір на квадроцикли для вивезення поранених для 93-ї ОМБ "Холодний Яр"
13:19
зима
Стримано холодна погода без опадів: прогноз на 5 грудня від синоптика Наталки Діденко
13:17
ДТЕК планує завершити будівництво найбільшої у Східній Європі вітроелектростанції до кінця 2025 року
13:04
Spotify звільнить 17% працівників: яка причина
12:52
Збір на Mavic 3T
12:51
прапори України та США
Білий дім: у США можуть закінчитися гроші для України, якщо Конгрес не прийме рішення до кінця року
12:48
В Україні через обстріли знеструмлено частину абонентів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 4 грудня
12:22
золото
Ціна на золото досягла історичного максимуму, побивши рекорд з серпня 2020 року
12:18
верховна рада
Нардеп Шпенов, який голосував за диктаторські закони 2014 року, вирішив скласти мандат
12:00
OPINION
Ірина Федорів
ФСБ у рясах і... агностик Мотовиловець
11:48
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: з-під завалів дістали тіло дитини
11:37
Оновлено
Удари РФ по багатоповерхівці та лікарнях Херсона 3 грудня: кількість постраждалих зросла
11:32
Сі Цзіньпін і Олексанлр Лукашенко
Сі Цзіньпін і Лукашенко зустрілися у Пекіні: про що говорили
11:30
Ексклюзив
знищені окупанти
Противник погіршить ситуацію для себе: "Інформаційний спротив" про указ Путіна щодо збільшення армії РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV