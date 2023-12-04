"Аби трагедія Маріуполя стала зрозумілішою": в Україні запустили подкаст "Море і заводи"

Про це ініціаторка подкасту Вікторія Савіцька розповіла ІМІ.

Журналістки хотіли, аби люди побачили Маріуполь очима його пересічного мешканця.

"Думаю, що історики не розкажуть про піаніста, який грав на пляжі, історики не розкажуть про специфічну їжу. Зроблю невеликий анонс. Один із випусків у нас буде про їжу. Ми там розповідаємо про деякі грецькі страви, які, якщо чесно, дуже важко загуглити. Я намагалась. Я колись робила про це невелике дослідження і коли гуглила, то не знайшла. Я думаю, що про таке історики не завжди розкажуть", – зазначила Вікторія Савіцька.

Вона хоче, щоби після прослуховування їхнього подкасту люди думали про Маріуполь не як про місто війни, а як про мальовничий і "смачний" край.

"Я сподіваюся, нашим подкастом ми відкриємо людям місто не через факти – скільки чого зруйновано, скільки людей загинули, – а те, що за цими цифрами стоять реальні картинки, реальні історії. І, можливо, у такий спосіб трагедія Маріуполя стане для людей зрозумілішою – що ми загубили й до чого ніколи не зможемо повернутися", – додала журналістка.