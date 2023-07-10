Аби захистити постачання в Україну: Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак
Австралія відправить розвідувальний літак до Німеччини, аби допомогти у забезпеченні постачання гуманітарної та військової допомоги до України
Про це інформує The Guardian з посиланням на прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза.
Чиновник повідомив, що королівські військово-повітряні сили Австралії планують розгорнути літак E-7A Wedgetail у Німеччині на шість місяців. Він буде направлений туди у жовтні для захисту багатонаціональних логістичних вузлів, через які Україна отримує важливу допомогу.
"Ми підтримуємо народ України. Це війна за верховенство міжнародного права, за те, чи може велика країна намагатися нав'язати свою волю маленькій країні. Йдеться про національний суверенітет. Йдеться про те, що народ України бореться за захист своєї демократії та свого суверенітету", - зазначив глава уряду.
Літак допоможе забезпечити безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги до України.
Повідомляється, що австралійські представники підкреслили, що Wedgetail буде діяти у повітряному просторі Європи, а не на території України, Росії або Білорусі.
Довідково. E-7A Wedgetail - це розвідувальний літак, обладнаний радаром для дальнього спостереження, вторинним радаром та тактичними системами голосового зв'язку та передачі даних, що забезпечують раннє попередження та управління у повітрі.
- Нагадаємо, на початку червня ЗМІ повідомили, що Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18. 13 червня посол України в Австралії повідомив, що наша країна надіслала запит про стан 41 знятого з експлуатації літака F-18, аби розглянути можливість про їх подальшу передачу.
- 15 червня прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що уряд має намір заблокувати будівництво нового російського посольства поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.
- 26 червня уряд Австралії надасть додаткову військову та економічну допомогу Україні на 73,5 мільйона доларів.
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