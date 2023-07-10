Про це інформує The Guardian з посиланням на прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза.

Чиновник повідомив, що королівські військово-повітряні сили Австралії планують розгорнути літак E-7A Wedgetail у Німеччині на шість місяців. Він буде направлений туди у жовтні для захисту багатонаціональних логістичних вузлів, через які Україна отримує важливу допомогу.

"Ми підтримуємо народ України. Це війна за верховенство міжнародного права, за те, чи може велика країна намагатися нав'язати свою волю маленькій країні. Йдеться про національний суверенітет. Йдеться про те, що народ України бореться за захист своєї демократії та свого суверенітету", - зазначив глава уряду.

Літак допоможе забезпечити безперебійне надходження військової та гуманітарної допомоги до України.

Повідомляється, що австралійські представники підкреслили, що Wedgetail буде діяти у повітряному просторі Європи, а не на території України, Росії або Білорусі.

Довідково. E-7A Wedgetail - це розвідувальний літак, обладнаний радаром для дальнього спостереження, вторинним радаром та тактичними системами голосового зв'язку та передачі даних, що забезпечують раннє попередження та управління у повітрі.