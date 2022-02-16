Абраменко після виграшу срібла Олімпіади-2022 потрапив у обійми росіянина. Фотофакт

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Фотографи встигли "зловити" обійми Абраменка та Бурова після того, як український спортсмен з прапором зійшов з п'єдесталу. Відзначимо, що Буров завоював у лижній акробатиці бронзу для ОКР.



Олександр Абраменко виграв срібло в лижній акробатиці та приніс Україні першу нагороду в Пекіні. Завдяки цій медалі, наша олімпійська збірна опинилася на 23-й позиції у загальному заліку, яку вона ділить з Іспанією.

Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

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