Абраменко приніс Україні срібло Олімпіади-2022. Фоторепортаж
Фристайліст Олександр Абраменко приніс збірній Україні першу медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У змаганнях з лижної акробатики Олександр Абраменко у суперфіналі виконав надзвичайно складний стрибок - потрійне сальто з п'ятьма гвинтами - не дуже чисто, але встояв на приземленні та отримав 116,50 бала. Конкуренти були вимушені ризикувати та припустилися суттєвіших помилок, що врешті дозволило українцю здобути срібну нагороду.
Олімпійським чемпіоном став Ці Гуанпу (129,0). Бронзу здобув Ілля Буров з ОКР (114,93).
Ця медаль стала першою для збірної України на Іграх у Пекіні.
Усі фото - Getty Images
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