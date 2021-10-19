Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології, - Арахамія
Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів
Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Я бачив, що він (Абрамовський - ред.) написав заяву. Я заходив якраз до голови, і він виходив", - сказав Арахамія.
- Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Рада може проголосувати за звільнення Абрамовського 21 жовтня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.4Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе