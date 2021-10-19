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Головна Економіка Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології, - Арахамія

Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології, - Арахамія

19 жовтня, 2021 вiвторок
15:00
Економіка Роман Абрамовський

Роман Абрамовський написав заяву про відставку з посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Я бачив, що він (Абрамовський - ред.) написав заяву. Я заходив якраз до голови, і він виходив", - сказав Арахамія.

  • Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Рада може проголосувати за звільнення Абрамовського 21 жовтня.

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уряд
Мінекології
звільнення
Давид Арахамія
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