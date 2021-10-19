Абрамовський написав заяву про відставку з посади міністра екології, - Арахамія

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я бачив, що він (Абрамовський - ред.) написав заяву. Я заходив якраз до голови, і він виходив", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Рада може проголосувати за звільнення Абрамовського 21 жовтня.